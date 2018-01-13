Россия призвала прекратить боевые действия в Восточной Гуте

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Российский Центр по примирению в Сирии призывает все стороны конфликта в Восточной Гуте прекратить боевые действия, заявил представитель центра генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Руководствуясь положениями Меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике, российский Центр по примирению призывает все стороны конфликта в Восточной Гуте прекратить боевые действия и использование всех видов вооружений, вернуть вооруженные формирования на позиции в границах зоны деэскалации", - сказал Евтушенко на брифинге в субботу.

Он отметил, что прекращение боевых действий является единственной возможностью и неотъемлемым условием для политического урегулирования в Восточной Гуте и на всей территории Сирии.

Евтушенко сообщил, что в течение суток центром продолжали фиксироваться отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинции Идлиб и в пригороде Дамаска.

По сведениям ООН, с начала января в результате обстрелов правительственными войсками в Восточной Гуте погибли 85 мирных жителей.

Восточная Гута включена в одну из зон деэскалации, созданных в соответствии с соглашением от 4 мая между странами - гарантами перемирия в Сирии: Россией, Ираном и Турцией. Зону контролируют оппозиционные вооруженные формирования группировки "Джейш аль-Ислам".