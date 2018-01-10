ООН заявила о гибели 85 человек в Восточной Гуте в ходе ударов сирийских войск

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Усиление ударов сирийских правительственных сил по Восточной Гуте - анклаву, находящемуся под контролем оппозиции, - с начала 2018 года привело к гибели не менее 85 мирных жителей. Об этом говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейна.

"В Восточной Гуте, где невыносимая осада привела к гуманитарной катастрофе, жилые районы днем и ночью подвергаются ударам с земли и воздуха, что заставляет мирное население прятаться по подвалам", - также говорится в заявлении.

Восточная Гута включена в одну из зон деэскалации, созданных в соответствии с соглашением от 4 мая между странами - гарантами перемирия в Сирии: Россией, Ираном и Турцией. Зону контролируют оппозиционные вооруженные формирования группировки "Джейш аль-Ислам".

В конце декабря российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии помогли вывезти 111 человек из Восточной Гуты в рамках первой гуманитарной эвакуации тяжелобольных и пленных из подконтрольных оппозиции районов.

Выводу людей из этой зоны предшествовали долгие переговоры между правительством Сирии и лидерами группировки. Ключевую роль в переговорах сыграли российские военные из ЦПВС: они выступили в качестве координаторов переговорного процесса и гаранта безопасности всех сторон.