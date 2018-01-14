Коалиция во главе с США решила создать в Сирии силы безопасности границы

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Международная коалиция под руководством США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) планирует создать в Сирии так называемые силы безопасности границы (СБГ), сообщает издание Defense Post.

"Коалиция сотрудничает с Сирийскими демократическими силами (СДС), чтобы создать и провести подготовку новых "сил безопасности границы" (СБГ). В настоящее время в рамках первого класса проходят обучение примерно 230 человек, и конечной целью является создание сил, численность которых достигнет порядка 30 тыс. человек", - цитирует издание представителя пресс-службы коалиции Томаса Вила.

Планируется, что военные из СБГ будут находиться вдоль турецкой и иракской границ, а также вдоль долины реки Ефрат. Издание напоминает, что в настоящее время эта территория находится под контролем СДС.

При этом СБГ, как ожидается, будет состоять из 15 тыс. военнослужащих-ветеранов, ранее служивших в рядах СДС. Еще 15 тыс. военных в настоящее время проходят отбор для последующей военной подготовки в рамках СБГ, отмечает издание.

Сирийские демократические силы - оппозиционный курдско-арабский альянс, который был образован в октябре 2015 года. Главной целью СДС была объявлена борьба с боевиками ИГ.