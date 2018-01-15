ЦРУ приписало кибератаку на Украину в 2017 году российским военным хакерам

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Центральное разведывательное управление США считает, что кибератаки против Украины в 2017 году совершили военные хакеры России с целью подорвать финансовую систему украинского государства на фоне продолжающейся войны в Донбассе, пишет американское издание The Washigton Post, ссылаясь на отчет ЦРУ.

По информации издания, ЦРУ с высокой долей вероятности уверено, что вирус под названием NotPetya (также известный как Petya - ИФ), который в июне 2017 года атаковал компьютеры украинских банков, энергетических компаний, аэропортов и высокопоставленных правительственных чиновников, был создан военной разведкой Главного разведуправления России (ГРУ).

В то же время The Washigton Post отмечает, что ЦРУ отказалось официально комментировать эту информацию.

Вместе с тем газета напоминает, что вирус NotPetya также затронул компьютерные системы Дании, Индии и США, но больше всего от кибератаки пострадала именно Украина.

"Эти нападения отражают растущую агрессию России в киберпространстве как часть более широкой доктрины "гибридной войны", которая сочетает традиционные военные средства и кибер-инструменты для достижения цели регионального доминирования", - приводит издание слова экс-главы британского агентства разведки GCHQ Роберта Хэннигена.