Ученые заявили о росте распространения ВИЧ на Украине из-за войны в Донбасе

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Вооруженный конфликт в Донбассе способствовал распространению в Украине вируса иммунодефицита человека, пишет "Радио Свобода" со ссылкой на исследование американского издания PNAS.

"Исследователи указывают, что ВИЧ-инфекция в Украине стала "тихой эпидемией", поскольку половина ВИЧ-инфицированных людей не знает о наличии проблемы, а около 40% людей с только что подтвержденным диагнозом находятся уже на поздних стадиях заболевания", - сообщает издание.

Ученые выявили связь между перемещением в результате боевых действий приблизительно 1,7 млн человек и распространением ВИЧ-инфекции.

Для подготовки исследования международная команда ученых, возглавляемая специалистами Оксфордского университета и общественной организации Public Health England, проанализировала процессы миграции вирусов в Украине в 2012-2015 годах.

"Война изменила многие вещи в Украине, и эпидемия ВИЧ является одной из них. Когда мы проводили наш анализ, мы смогли показать, что в результате войны распространения вируса с востока на остальную территорию страны было усилено", - сказала ведущий автор Татьяна Васильева, которая работает в отделе зоологии Оксфордского университета.

Украина занимает одно из первых мест по показателям заболеваемости на ВИЧ в Европе с около 220 тысячами инфицированных на 45 млн человек населения.