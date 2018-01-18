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Лондон и Париж подписали соглашение по противодействию нелегальной миграции

Есть обновление от 23:11

Стороны обсудили стихийный лагерь нелегальных мигрантов в Кале

Лондон и Париж подписали соглашение по противодействию нелегальной миграции
Лагерь нелегальных мигрантов во Франции
Фото:epa/vostock-photo

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Соглашение о пограничном контроле, направленное на противодействие нелегальной миграции, подписали правительства Великобритании и Франции передает в четверг французский телеканал "Франс 24"

Глава МВД Великобритании Эмбер Радд и ее французский коллега Жерар Колон в присутствии британского премьер-министра Терезы Мэй и президента Франции Эмманюэля Макрона подписали соглашение в городе Сандхерст.

Телеканал напоминает, что данный договор стал дополнением к соглашению Ле Туке, заключенному между сторонами в 2003 году, оно определяет принципы британского пограничного контроля на французской стороне пролива Ла-Манш.

По словам Мэй, "Великобритания и Франция останутся приверженными принципам соглашения Ле Туке". Речь идет о выделении Британией дополнительных 44 млн фунтов стерлингов. Таким образом, общая сумма, которую Лондон потратит на борьбу с миграционной проблемой в Кале, где находится стихийный лагерь, за период с 2016 года, превысит 150 млн фунтов стерлингов.

"То, через что люди (нелегально) попадают в Кале, не радует, поэтому наши министры внутренних дел в нашем присутствии подписали новый договор", - приводит телеканал слова Макрона.

Стихийный лагерь был образован нелегальными мигрантами в Кале в 2002 году. В определенный момент в нем проживало более 10 тыс. человек.

Накануне Макрон заявил, что не допустит формирования новых стихийных лагерей нелегальных мигрантов в стране и пообещал ужесточить французскую иммиграционную политику.

Теги: Великобритания, Франция
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