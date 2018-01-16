В Пхеньяне обрушились с оскорблениями на Трампа после твита о ядерной кнопке

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Северокорейская газета "Нодон синмун", являющаяся органом ЦК Трудовой партии Кореи, во вторник опубликовала статью с критикой президента США Дональда Трампа из-за его твита о ядерной кнопке, сообщают западные СМИ.

"Приступ Трампа, случившийся в новом году, показывает безнадежное состояние психики лузера, который не смог сдержать активное движение армии и народа КНДР", - говорится в заявлении.

В газете говорится, что Трамп блефует, говоря о "ядерной кнопке", и ему можно поставить "диагноз психопата".

Ранее северокорейские СМИ неоднократно называли Трампа "психопатом", "бешеной собакой" и "сумасшедшим стариком".

В еще одном материале, опубликованном сегодня "Нодон синмун", говорится, что США "руководит сумасшедший президент, чьи умственные способности находятся на уровне школьника и у которого есть признаки слабоумия".

В начале января Трамп в своем твиттере заявил, что его "ядерная кнопка" больше, мощнее и работает, в отличие от "ядерной кнопки" Ким Чен Ына. "Северокорейский лидер Ким Чен Ын недавно заявил, что "ядерная кнопка находится на его рабочем столе все время". Не мог бы кто-нибудь из представителей его истощенного и голодающего режима, пожалуйста, проинформировать его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и намного мощнее, чем его, и моя кнопка работает!", - написал он.

Лидер КНДР в ходе новогоднего обращения предупредил США, что у его страны отныне есть возможность нанести ядерный удар по любой точке американской территории.