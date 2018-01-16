Макрон пообещал не допустить появления новых "джунглей" нелегальных мигрантов

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил во вторник, что не допустит формирования новых стихийных лагерей нелегальных мигрантов в стране и пообещал ужесточить французскую иммиграционную политику.

"Джунглей" больше не будет, как и не будет терпимости в отношении незаконного захвата общественного пространства", - сказал он, выступая во французском городе Кале.

"Джунглями" назывался стихийный лагерь, образованный в Кале нелегальными мигрантами, желавшими перебраться с французского берега в Великобританию. В определенный момент в нем проживало более 10 тыс. человек.

В конце 2016 года французские власти демонтировали "джунгли" в Кале и распределили нелегальных мигрантов в специальные центры. Однако впоследствии сотни мигрантов вернулись в пограничный город в надежде попасть в Великобританию.