Российскую журналистку Ираду Зейналову не впустили в Молдавию

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Журналистку российского телеканала НТВ Ираду Зейналову не пропустили в Молдавию, так как она не смогла объяснить цель визита, сообщили "Интерфаксу" в Пограничной полиции Молдавии.

Инцидент произошел накануне вечером в кишиневском международном аэропорту. Ведущая программы "Итоги недели" на НТВ Зейналова прилетела в Кишинев рейсом из Стамбула.

"Гражданке Российской Федерации Ираде Зейналовой был запрещен въезд в Молдавию, так как она не смогла подтвердить цель визита в республику. Она прилетела на самолете рейсом Стамбул - Кишинев. На контроле женщина заявила, что у нее запланированы встречи с официальными лицами, но не смогла подтвердить это документально. Было принято решение запретить въезд в страну, она была отправлена в Москву ближайшим рейсом во вторник вечером", - отмечается в сообщении пресс-службы.

В пограничной полиции подчеркнули, что в данном случае речь не идет о длительном запрете на въезд или депортации.

Это не первый случай запрета на въезд в Молдавию российским журналистам. Так, в прошлом году въезд в республику был запрещен главному редактору федерального еженедельника "Российские Вести" Дмитрию Ермолаеву, главному редактору еженедельника "Аргументы и факты" Игорю Черняку, корреспонденту газеты "Комсомольская правда" Дарье Аслановой, журналистке ВГТРК Марине Сафроновой, режиссеру Алексею Самолетову, политологу Михаилу Делягину, а также другим публицистам, общественным и культурным деятелям.

В июле 2017 года персоной нон-грата в Молдавии был объявлен вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, который является также представителем президента России по Приднестровью и сопредседателем молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Президент Молдавии Игорь Додон ранее осудил действия властей и обещал разобраться в ситуации.