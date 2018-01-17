Канал NHK объяснил предупреждение о пуске ракеты КНДР ошибкой сотрудника

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Японская телерадиокомпания NHK в среду заявила, что предупреждение о пуске северокорейских ракет ошибочно опубликовал сотрудник, который хотел выпустить другую новость.

Представитель NHK отметил, что компания примет меры, чтобы подобное не повторилось. По его словам, новость была подготовлена к публикации на случай чрезвычайной ситуации.

Накануне NHK принесла извинения за ложное оповещение в приложении для смартфона, а также за опубликованное на сайте сообщение о пуске северокорейской ракеты.

На прошлой неделе жителей Гавайев также по ошибке предупредили о ракетной угрозе.