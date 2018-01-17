Бельгия пообещала средства помогающему палестинцам агентству ООН

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Вице-премьер Бельгии Александр де Кру в среду объявил, что его страна выделит Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) $23 млн на фоне сообщений о сокращении его финансирования со стороны США вдвое, сообщает АР.

"Для многих палестинцев БАПОР - последний спасательный круг", - заявил вице-премьер.

Бельгия выделяет агентству около $19 млн за три года, однако в связи с острой необходимостью, оговоренные $23 млн будут "выплачены незамедлительно", подчеркнул де Кру.

Он отметил, что агентство выполняет важные функции, среди которых - финансирование обучения детей палестинских беженцев, что позволяет бороться с их радикализацией.

Накануне США объявили, что сокращают выплаты БАПОР более чем в два раза: со $125 млн до $60 млн.

"Настало время другим странам, из которых часть более состоятельны, взять на себя ответственность за региональную стабильность и безопасность", - говорилось в заявлении госдепа. В нем отмечалось, что $60 млн - достаточный объем финансирования, чтобы агентство продолжало работу.

Вопрос о выплате оставшихся $65 останется открытым "для дальнейшего обсуждения". Отмечается, что Вашингтон ждет от агентства реформ.

Президент США ранее заявлял, что намерен сократить помощь палестинцам на фоне беспорядков, начавшихся после того, как США признали Иерусалим столицей Израиля.