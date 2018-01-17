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Правительство Турции продлило чрезвычайное положение еще на три месяца

Есть обновление от 01:27

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Чрезвычайное положение в Турции в среду продлено еще на три месяца, сообщил вице-премьер Бекир Боздаг.

"Правительство признало необходимость продления чрезвычайного положения в стране еще на три месяца", - приводит его слова Анатолийское агентство новостей.

Ранее с соответствующей рекомендацией кабинету министров выступил Совет по национальной безопасности Турции.

Чрезвычайное положение было введено в Турции 20 июля 2016 года после неудачной попытки государственного переворота. Во время беспорядков в Анкаре погибли не менее 250 человек, еще более 50 тыс. человек были впоследствии арестованы.

Анкара обвиняет в организации путча проживающего в США турецкого богослова Фетхуллаха Гюлена, который отрицает причастность к попытке переворота.

Теги: Турция, Сирия
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