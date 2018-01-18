Четыре сенатора США призвали обратить внимание на Чайку и Усманова в докладе по санкциям

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Четыре американских сенатора призвали администрацию президента США обратить внимание на генпрокурора РФ Юрия Чайку и бизнесмена Алишера Усманова в предстоящем докладе в рамках реализации закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

"По мере того, как вы продолжаете свою работу, мы хотели бы обратить ваше внимание на отдельных лиц из круга приближенных президента (РФ-ИФ) Владимира Путина, которые, согласно сообщениям в российской и мировой прессе, а также заявлениям тех, кто проводит антикоррупционные расследования, замешаны в значительных случаях коррупции. Некоторые из их сделок затрагивали граждан США и доли американских компаний, повышая вероятность нарушения закона о борьбе с иностранной коррупцией", - говорится в письме представителей верхней палаты Конгресса США Роджера Уикера, Марко Рубио, Кори Гарднера и Линдси Грэма.

Ниже в письме сенаторы пишут, что "одним из таких лиц является генпрокурор РФ Юрий Чайка", другим - "один из самых влиятельных олигархов РФ, имеющий тесные связи с Кремлем" Алишер Усманов.

"Мы искренне надеемся, что вы продолжите внимательно изучать все сообщения о коррупции со стороны российских чиновников и олигархов. Мы надеемся, что мы смогли пролить свет на пару представителей той категории лиц, которые должны быть включены в предстоящий доклад администрации. Мы с нетерпением ожидаем рассмотрения этого доклада в ближайшие недели", - отмечается в письме.

В начале августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон, предполагающий возможность введения санкций в отношении любых компаний мира, помогающих России строить экспортные трубопроводы, отдельно упомянув намерение противодействовать проекту "Северный поток 2".