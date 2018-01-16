СП Siemens обжаловало отказ в обеспечительных мерах по делу о "крымских турбинах"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ) обжаловало решение Арбитражного суда Москвы в отказе в принятии обеспечительных мер по делу против ООО и ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (входят в "Ростех"), следует из картотеки суда и уточнили в компании. Жалоба направлена в Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы.

Ранее, 10 января, Арбитражный суд Москвы отказал СТГТ в иске к двум структурам "Ростеха". Компания также требовала принять обеспечительные меры по иску - прекратить монтаж турбин в Крыму. Апелляция не касается основного иска, уточнили в компании.

Как сообщалось, СТГТ (у Siemens 65%, у АО "Силовые машины" - 35%) обвиняет два "Технопромэкспорта" в том, что они незаконно переместили в Крым четыре турбины, поставленные истцом для строительства электростанций в Тамани. Согласно санкционным ограничениям, немецкая компания запрещала использовать свои турбины для производства электроэнергии в Крыму, поскольку ЕС не признаёт российский статус Крыма.

Истец требует вернуть турбины и признать сделки по продаже турбин недействительными. По мнению истца, Siemens был обманут. При этом в ООО "ВО "Технопромэкспорт" считают, что немецкий концерн пытается добиться на территории РФ исполнения санкций иностранных государств, а не защищает свои гражданские права. Из-за нарушений санкций Siemens грозят штрафные санкции со стороны ЕС. При этом контракт в России был полностью исполнен.

Станции в Крыму должны начать работу в мае-июне 2018 года.

В ответ на перемещение турбин ЕС ввел против трех российских компаний и трех физлиц дополнительные санкции.

В декабре Арбитражный суд Москвы отказал Siemens и СТГТ в иске к "Технопромэкспортам" по аналогичному делу.

В Siemens ранее заявляли, что прошедшее монтаж оборудование потеряет свою стоимость, и просили об обеспечительных мерах по искам, но суд в этих мерах отказал. Турбины оценивались в сумму около 150 млн евро.