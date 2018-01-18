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Возможной причиной пожара в автобусе в Казахстане назвали замыкание проводки

Есть обновление от 13:52

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В департаменте по ЧС (ДЧС) Актюбинской области Казахстана считают, что причиной пожара в автобусе, жертвами которого стали 52 гражданина Узбекистана, могла стать неисправность транспортного средства.

"Предварительная причина пожара - замыкание проводки", - сообщили в ДЧС в четверг на брифинге в Актобе (административный центр региона).

Кроме того, по данным ведомства, автобус был перегружен.

Как сообщалось, в четверг в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана в результате возгорания автобуса погибли 52 человека - все граждане Узбекистана. Всего в автобусе находилось 57 человек, пятерым удалось выжить. Двое из выживших - водители автобуса, граждане Казахстана.

Пять человек, которым удалось выбраться из горевшего автобуса, доставлены в больницу Иргизского района с легкими травмами, сообщили в департаменте по ЧС. Так, у двух выживших водителей из Казахстана диагностированы термические ожоги I степени.

Теги: Казахстан
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