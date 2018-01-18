У сгоревшего в Казахстане автобуса не было лицензии на пассажирские перевозки

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Сгоревший в Актюбинской области Казахстана автобус, в котором погибли 52 человека, не был регулярным рейсом и при этом не имел лицензии на нерегулярные пассажирские перевозки, сообщила пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

"Автобус KassbohrerSetra с номером Х335РСМ, 1989 года выпуска, вместимостью 59 человек, осуществлял международную перевозку по маршруту Шымкент - город Казань (РФ)", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ведомства, в перечне регулярных маршрутов указанный автобус отсутствует, лицензию на нерегулярные пассажирские перевозки он не получал. "Имеется вероятность работы по договору аренды", - отмечается в сообщении.

Владельцем автобуса является Ордухан Мехтиев. Обязательный техосмотр автобус прошел 17 августа 2015 года, срок техосмотра истек 17 февраля 2016 года.

Как сообщалось, в четверг утром в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана в результате возгорания автобуса погибли 52 гражданина Узбекистана, направлявшиеся в РФ. Всего в автобусе находилось 57 человек, пятерым, в том числе трем водителям из Казахстана, удалось выжить.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области развернут оперативный штаб. Организована работа горячей линии психологической службы. На месте работают подразделения полиции, спасателей, медиков, психологов.

Создана правительственная комиссия для выяснения причин трагедии и помощи пострадавшим и членам семей погибших.