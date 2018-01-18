Ирада Зейналова после недопуска в Молдавию смогла попасть в Кишинев по приглашению президента

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Журналистка телеканала НТВ Ирада Зейналова, которую на днях не пустили в Молдавию, в среду вечером вновь приехала в Кишинев по приглашению президента этой страны Игоря Додона.

Она заявила журналистам, что намерена взять интервью у главы государства, а также пообщаться с людьми и подготовить материал о состоянии молдавско-российских отношений. Зейналова подчеркнула, что у нее нет никакой обиды по поводу того, что ее сначала не пустили в Молдавию.

"Нет абсолютно никакой обиды, ни на кого. Произошла какая-то накладка. Мы получили согласие на интервью, находясь в Турции. Прилетели в Кишинев из Стамбула, не согласовав этот вопрос. Молдавские пограничники, которые тогда работали с ними, выполняли свои профессиональные обязанности", - сказала Зейналова.

"Это независимое государство со своими правилами. Мы это понимаем, и у нас нет никакой обиды. Не хотелось бы, чтобы такой инцидент каким-то образом повлиял на отношения России и Молдовы, поскольку это по-настоящему братский для нас народ, и мы заинтересованы в том, чтобы наши отношения всегда были на хорошем, высоком и позитивном уровне", - заявила тележурналистка.

Она сообщила, что получила приглашение от президента Додона и в четверг возьмет у него интервью.

В минувший вторник Зейналовой запретили въезд в Молдавию. Пограничная полиция объяснила это тем, что она не смогла подтвердить цель визита в республику.