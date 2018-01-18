В Госдуме заявили о подрыве законом по Донбассу Минских договоренностей

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Принятый Верховной радой Украины закон по Донбассу, где Россия фактически названа "страной-оккупантом", взрывает минские договоренности, что должно стать предметом рассмотрения соответствующих международных организаций, заявил замсекретаря Генсовета "Единой России", член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

"Данный акт полностью взрывает подписанные Украиной минские договоренности и ставит под угрозу не только законные права и интересы, но и жизнь народа Донбасса", - цитирует Железняка в четверг его пресс-служба.

По его словам, закрепление за Россией словосочетания "страна-агрессор" является "грубейшим нарушением международного права и очевидной провокацией против нашей страны".

"Мы будем настаивать на том, чтобы европейские и международные организации, включая ООН и ОБСЕ, дали свою оценку принятому Верховной радой неправовому и опасному проекту", - подчеркнул политик.

Ранее с четверг Рада приняла закон по Донбассу, согласно которому "временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях признаются части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют общий контроль".