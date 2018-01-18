Украинская Рада приняла закон по Донбассу

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Верховная рада Украины приняла закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Как передает корреспондент "Интерфакса", за законопроект в четверг проголосовали 280 народных депутатов.

Согласно законопроекту, "временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях признаются части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют общий контроль: сухопутная территория и ее внутренние воды в пределах отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей, внутренние морские воды, прилегающие к этой территории, недра под территориями и воздушное пространство над этими территориями".

Закон определяет, что "временная оккупация РФ территорий Украины, независимо от ее продолжительности, является незаконной и не создает для РФ никаких территориальных прав".

При этом депутаты вернули в текст законопроекта упоминание о Минских соглашениях. "В статье 7 законопроекта восстановить часть 1 в редакции автора проекта", - сказал перед голосованием докладчик по законопроекту, секретарь комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник с трибуны Верховной рады.

Эта и ряд других поправок, названных Винником, были учтены при голосовании за документ во втором чтении и в целом.

Норма статьи 7 предусматривает, что во время осуществления органами государственной власти мероприятий по восстановлению территориальной целостности Украины обеспечивается приоритетность выполнения положений по безопасности Минского протокола от 5 сентября 2014 года, Минского меморандума от 19 сентября 2014 года и "Комплекса мер" 12 февраля 2015 года с целью создания необходимых условий для политического урегулирования.

Это положение содержалось в редакции проекта закона, которую внес президент Украины Петр Порошенко, однако при голосовании за инициативу в первом чтении данную норму исключили.