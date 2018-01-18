Турецкий парламент продлил чрезвычайное положение в стране еще на три месяца

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Парламент Турции в четверг ратифицировал решение правительства о продлении чрезвычайного положения в стране еще на три месяца, передает Анатолийское агентство новостей.
Накануне вице-премьер Бекир Боздаг заявил, что "правительство признало необходимость продления чрезвычайного положения в стране".
Ранее с соответствующей рекомендацией кабинету министров выступил Совет по национальной безопасности Турции.
Чрезвычайное положение было введено в Турции 20 июля 2016 года после попытки государственного переворота. Во время беспорядков в Анкаре погибли не менее 250 человек, еще более 50 тыс. человек были впоследствии арестованы.
Анкара обвиняет в организации путча проживающего в США турецкого богослова Фетхуллаха Гюлена, который отрицает причастность к путчу.