Турецкий парламент продлил чрезвычайное положение в стране еще на три месяца

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Парламент Турции в четверг ратифицировал решение правительства о продлении чрезвычайного положения в стране еще на три месяца, передает Анатолийское агентство новостей.

Накануне вице-премьер Бекир Боздаг заявил, что "правительство признало необходимость продления чрезвычайного положения в стране".

Ранее с соответствующей рекомендацией кабинету министров выступил Совет по национальной безопасности Турции.

Чрезвычайное положение было введено в Турции 20 июля 2016 года после попытки государственного переворота. Во время беспорядков в Анкаре погибли не менее 250 человек, еще более 50 тыс. человек были впоследствии арестованы.

Анкара обвиняет в организации путча проживающего в США турецкого богослова Фетхуллаха Гюлена, который отрицает причастность к путчу.