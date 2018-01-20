Турецкие военные обстреляли позиции курдов на севере Сирии

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Турции нанесли серию ударов по району, где расположен сирийский Африн, занятый курдскими военизированными формированиями, сообщает в субботу агентство "Анадолу".

"В ответ на провокационные обстрелы террористов PYD/PKK из приграничного района Африн ВС Турции в период с 19 по 20 января нанесли серию ударов по объектам террористов на севере Сирии", - говорится в сообщении агентства.

По данным "Анадолу", в ходе удара были уничтожены склады и убежища курдских бойцов. Согласно информации агентства, Генштаб ВС Турции заявил, что "действия турецкой армии основаны на праве Турции на самооборону".

Накануне курдское агентство "Фират" (ANF) со ссылкой на источник YPG (курдские "Отряды народной самообороны") также сообщало об обстреле турецкими военными курдских позиций в Африне.

Во вторник турецкие СМИ сообщали, что Анкара планирует провести совместно с бойцами сирийской оппозиции военную операцию против курдских военизированных формирований на севере Сирии.