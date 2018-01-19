Преступник в Одессе застрелил своего сообщника, ранил троих полицейских и таксиста

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В Одессе человек, которого разыскивали за хулиганство с применением огнестрельного оружия, кроме троих полицейских, ранил водителя такси, а также застрелил своего сообщника.

Как сообщает МВД Украины, около 15:30 полицейский патруль выехал на вызов. По предварительным данным, на улице Новосельского находился человек, разыскиваемый за хулиганские действия с применением огнестрельного оружия.

На месте правоохранители выяснили, что этот человек устроил перестрелку: ранил троих полицейских, водителя такси и застрелил своего сообщника. Правоохранители пытались задержать его, но мужчина начал отстреливаться.

"Преступника ликвидировали на месте полицейские, которые приехали на подкрепление", - сказано в сообщении.

В настоящее время все пострадавшие находятся в больнице. Один полицейский - в тяжелом состоянии.