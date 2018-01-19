В больнице умер раненный при перестрелке в Одессе полицейский

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Полицейский, раненый в Одессе во время перестрелки в пятницу днем, умер в больнице. Об этом сообщил советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

"30-летний полицейский, находившийся в тяжелом состоянии, умер в больнице", - написал Форостяк на странице в фейсбуке.

Ранее сообщалось, что в Одессе человек, которого разыскивали за хулиганство с применением огнестрельного оружия, кроме троих полицейских, ранил водителя такси, а также застрелил своего сообщника.

Как сообщает МВД Украины, около 15:30 полицейский патруль выехал на вызов. По предварительным данным, на улице Новосельского находился человек, разыскиваемый за хулиганские действия с применением огнестрельного оружия.

На месте правоохранители выяснили, что этот человек устроил перестрелку: ранил троих полицейских, водителя такси и застрелил своего сообщника. Правоохранители пытались задержать его, но мужчина начал отстреливаться.

"Преступника ликвидировали на месте полицейские, которые приехали на подкрепление", - сказано в сообщении.

Пострадавшие полицейские были отправлены в больницу, один из них - в тяжелом состоянии.