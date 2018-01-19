Еврокомиссия отметила успехи соцсетей в борьбе против разжигания ненависти

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Крупнейшие социальные сети выполняют свои обязательства по борьбе против разжигания ненависти в интернете, считает Еврокомиссия.

Проведенная Брюсселем третья оценка выполнения принятого в 2016 году Кодекса поведения в борьбе с незаконным контентом в мировой сети показала, что крупнейшие социальные сети удалили в среднем по 70 процентов разжигающего ненависть контента, о котором их уведомили, отметила в пятницу на брифинге комиссар ЕС по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства Вера Юрова.

"Интернет должен быть более безопасным местом, свободным от незаконного разжигания ненависти, а также ксенофобского и расистского контента, - сказала она. - Кодекс поведения оказался ценным инструментом для быстрой и эффективной борьбы с таким контентом".

В мае 2016 года интернет-компании Facebook, Twitter, YouTube и Microsoft вместе с неправительственными организациями и органами ЕС приняли Кодекс поведения, взяв на себя обязательства бороться с такого рода содержанием в Европе.

По мнению ЕК, третья оценка показывает, что компании все больше уважают свои обязательства и в течение 24 часов удаляют большинство незаконных высказываний, разжигающих ненависть. Но некоторые проблемы остаются, например, недостаток систематической обратной связи с пользователями.

В пятницу Instagram объявил о своей приверженности Кодексу поведения, значительно расширив его охват.