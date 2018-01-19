В мире Военная операция России в Сирии

Лавров объяснил атаку боевиков на базу РФ в Хмеймиме недосмотром Турции

Вместо 23-24 наблюдательных постов Турция выставила всего несколько, сказал глава МИД РФ

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Отсутствие полноценных наблюдательных турецких постов в Идлибе способствовало атаке боевиков на российскую базу в Хмеймиме, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас сейчас главная задача вместе с Турцией и Ираном это обеспечить полноценное функционирование зоны деэскалации в Идлибе, там, к сожалению, наши турецкие партнеры пока не выставили всех тех наблюдательных постов, которые они должны выставить согласно договоренностям", - заявил он на пресс-конференции в Нью-Йорке.

"Таких постов должно быть, по-моему, 23-24, а они выставили лишь несколько, и по нашей оценке отсутствие полноценных наблюдательных постов, которые Турция должна развернуть, стало причиной активизации боевиков, которые даже пытались напасть на базу российских вооруженных сил в Хмеймиме", - добавил министр.

Лавров добавил, что Москва находится в контакте с Анкарой по ситуации в Идлибе.

"Мы говорили с турецкими коллегами буквально на днях, продолжаются контакты по линии министерств иностранных дел и по линии военных. Я думаю, что мы эти проблемы урегулируем, и зоны деэскалации обеспечат стабильность в этом очень важном регионе", - добавил Лавров.

3 января 2018 года газета "Коммерсантъ" сообщила, что 31 декабря 2017 года боевики подвергли минометному обстрелу российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии, уничтожив семь самолетов.

4 января в Минобороны РФ сообщили, что 31 декабря авиабаза "Хмеймим" подверглась внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группой боевиков, двое военнослужащих погибли. При этом там опровергли информацию об уничтожении семи российских военных самолётов.

В Минобороны ранее также рассказали, как в ночь на 6 января российские военные предотвратили атаку 13 ударных беспилотников на базы РФ в Сирии Хмеймим и Тартус. Десять ударных БПЛА приближались к российской авиабазе Хмеймим и еще три - к пункту материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе. Семь беспилотников были уничтожены российскими зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С", еще шесть перехватили российские подразделения радиоэлектронной борьбы. Три дрона были посажены на подконтрольную территорию вне базы, еще три сдетонировали от столкновения с землей. Ответственность за нападение на авиабазу возложили на "Джебхат ан-Нусру".

Теги: МИД РФ, Сирия, Турция
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