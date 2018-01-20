Турецкая авиация приступила к ударам по позициям курдов в сирийском Африне

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - ВВС Турции наносят авиаудары по позициям курдских военизированных формирований на севере Сирии, сообщает в субботу "Анадолу".

"В небе над приграничной с Сирией турецкой провинцией Хатай в районах Рейханлы и Кырыкхан видны самолеты ВВС Турции", - говорится в сообщении агентства.

20 января стало известно, что вооруженные силы Турции нанесли серию ударов по району, где расположен сирийский Африн. Затем президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил о фактическом старте "антитеррористической операции" в Африне.

Африн - главный город одноименного кантона. В общей сложности насчитывается три кантона сирийского Курдистана (Рожавы) - курдского территориального образования на севере Сирии, о создании которого было объявлено 17 марта 2016 года. В последние дни регулярно поступают сообщения о турецких артобстрелах окрестностей Африна.

Анкара предупреждала о намерении провести операции в районах Африна и Манбиджа, которые находятся под контролем военного крыла курдской Партии демократического союза (ПДС) - "Отрядов народной самообороны". Турецкие власти считают, что ПДС и ее военное крыло тесно связаны с Рабочей партией Курдистана, которая в Турции объявлена террористической.

Турецкие власти заявляли, что в операции против курдов будут приниматься участие отряды сирийской оппозиции - в частности Свободной сирийской армии (ССА).