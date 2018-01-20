Эрдоган объявил о начале "антитеррористической операции" в Африне

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о фактическом старте "антитеррористической операции" в сирийском Африне, передает в субботу агентство "Анадолу".

"Антитеррористическая операция в Африне фактически началась, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в провинции Кютахья", - сообщает агентство.

По данным агентства, президент Турции сказал, что "Запад должен осознать, что Турция - союзник, с которым нужно считаться и сотрудничать в регионе".

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Турции нанесли серию ударов по району, где расположен сирийский Африн, занятый курдскими военизированными формированиями. Турция считает эти отряды террористической группировкой.

Африн - главный город одноименного кантона. В общей сложности насчитывается три кантона сирийского Курдистана (Рожавы) - курдского территориального образования на севере Сирии, о создании которого было объявлено 17 марта 2016 года. В последние дни регулярно поступают сообщения о турецких артобстрелах окрестностей Африна.