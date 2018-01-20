В Карабахе сообщили об огне с азербайджанской стороны

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Азербайджана обстреляли позиции непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) с применением беспилотных летательных аппаратов.

"Нарушив обязательство по укреплению мер доверия, взятое на встрече глав МИД Армении и Азербайджана в Кракове при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Азербайджан 20 января в 14:50 на северном направлении линии соприкосновения применил беспилотные летательные аппараты, обстреляв армянских постовых из минометных снарядов", - сообщила пресс-служба Минобороны непризнанной НКР.

Согласно сообщению, в результате действий ВС Азербайджана потерь среди личного состава с карабахской стороны нет.

"Постовые Армии обороны НКР полностью контролируют обстановку. Минобороны Нагорного Карабаха призывает военно-политическое руководство Азербайджана следовать взятым обязательствам и избегать дальнейшей эскалации ситуации", - отметили в оборонном ведомстве непризнанной республики.