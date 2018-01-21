Вооруженные террористы продолжают удерживать заложников в отеле афганской столицы

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Террористы, захватившие отель Intercontinental в столице Афганистана, продолжают удерживать постояльцев и персонал в качестве заложников, периодически из здания отеля звучат выстрелы, сообщают СМИ со ссылками на заявления очевидцев, властей и полиции.

По поступающей информации, несколько человек убиты, имеются раненые, однако их число будет установлено только после освобождения здания. Пока местные СМИ сообщают, что число жертв и пострадавших может составлять от 10 до 35 человек.

Афганский спецназ высадился с вертолетов на крышу отеля. Вместе с тем, о том, какие действия он предпринимает, не сообщается.

Четыре вооруженных террориста проникли в здание, предположительно, через черный ход кухни ресторана отеля. Позднее поступила информация, что один из нападавших был убит.

Как сообщил журналистам заместитель начальника пресс-центра МВД Афганистана Нусратулло Рахими, на отель напали четверо террористов, один из которых ликвидирован.

"Первые два этажа отеля очищены от боевиков, спецподразделение полиции стремится ликвидировать оставшихся трех террористов", - сказал он журналистам.

Напавшие проникли в отель в субботу вечером, где проходили сразу две свадьбы, и открыли огонь по посетителям.

Сообщается, что полиция смогла вывести в безопасное место основную часть гостей.

По другим сведениям, в отеле в воскресенье должна была проходить конференция по информационным технологиям с участием специалистов из 34 провинций страны, которые уже прибыли в Кабул и разместились в отеле Intercontinental.