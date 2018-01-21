Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 января

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Террористы захватили отель Intercontinental в Кабуле и удерживают заложников. На месте происходит перестрелка с участием спецназа и подразделений иностранных войск.

- Курды объявили как минимум о десяти жертвах авиаудара по сирийскому району Африн. В субботу турецкие войска начали там операцию "Оливковая ветвь" с применением авиации, не исключается ввод сухопутных войск. Российские подразделения в Сирии передислоцировали из-за военной активности Турции.

- Пожар с жертвами произошел в пражском отеле Eurostars David. Два человека погибли и десятки пострадали.

- Россиянка Алина Загитова стала чемпионкой Европы в одиночном фигурном катании. Турнир проходил в Москве.