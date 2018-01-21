Спецназ и подразделения иностранных войск прибыли к отелю в Кабуле

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - К отелю Intercontinental, расположенному на холме Bagh-e-Bala в северо-западной части Кабула, подъехали подразделения иностранных войск, а также спецназ управления безопасности Афганистана, сообщил с места событий корреспондент телеканала Tolo News.

"Район по-прежнему оцеплен, и приблизиться к отелю силовики не позволяют даже медикам. На крыше отеля появился густой дым. Переcтрелка в отеле Intercontinental продолжается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что силовикам удалось ликвидировать двух из четырех террористов. По данным телеканала, из отеля вывезено 15 раненых и убитых, но, как предполагается, число жертв и пострадавших может достичь 40 человек.

Между тем, телеканал 1TV со ссылкой на источник в структурах безопасности сообщил, что 20 посетителям отеля удалось спастись бегством, восемь получили ранения после того, как выпрыгнули из окон здания.

Представитель министерства здравоохранения ИРА сообщил журналистам в воскресенье утром, что к отелю стянуты 15 карет "скорой помощи".

"Во всех лечебных учреждениях Кабула подготовлены необходимые условия для приема возможных раненых. У нас пока нет доступа в здание отеля, поэтому точных данных о потерях пока не можем сказать", - отметил представитель минздрава.

Группа вооруженных лиц проникла в "Интерконтиненталь" в субботу примерно в 21:30 по местному времени, где проходили сразу две свадьбы. Нападавшие открыли огонь по посетителям.

По другим данным, в отеле также проходила конференция, посвященная информационным технологиям, с участием специалистов из 34 провинций страны.

Сообщалось также, что террористы взяли в заложники постояльцев отеля и персонал.

Местные СМИ ранее высказывали предположение, что число жертв и пострадавших может составлять от 10 до 35 человек.