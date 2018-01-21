Курды сообщили о 10 жертвах авиаударов по Африну

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Не менее 10 человек, включая ребенка, стали жертвами бомбардировок турецкой авиацией позиций курдского ополчения в сирийском районе Африн, сообщил представитель курдов.

"Семь гражданских лиц, включая восьмилетнего ребенка, а также две женщины и один мужчина из состава ополчения были убиты", - заявил он местным СМИ.

В минувшую субботу Турция начала операцию "Оливковая ветвь" против турецкого ополчения (YPG) в Африне, которое Анкара считает боевой террористической структурой. Курды принимали участие в боевых действиях в Ираке и Сирии на стороне проамериканской международной коалиции и получали поддержку из Вашингтона.

В авианалетах турецких ВВС 20 января приняли участие 72 самолета. По заявлениям турецких военных, были уничтожены 108 из 113 намеченных целей.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил ранее, что на 21 января намечено начало наземной операции.

По данным курдских источников, части турецких сухопутных войск уже концентрируются на границах района Африн.

Минобороны Турции, в свою очередь, сообщило, что начальник генштаба турецких ВС Хулуси Анкар перед началом операции "Оливковая ветвь" по телефону связался по телефону с начальником генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и главой Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонную беседу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Как заявили накануне в Минобороны России, Турция начала военную операцию на северо-западе Сирии после провокационных шагов США по обособлению районов с курдским населением и бесконтрольных поставок Пентагоном оружия проамериканским формированиям.

"Подобные безответственные действия американской стороны в Сирии ведут к срыву процесса мирного урегулирования и препятствуют межсирийским переговорам в женевском формате, полноценными участниками которых должны быть и курды", - сказали в российском военном ведомстве.

В МИД РФ заявили, что в Москве с озабоченностью восприняли информацию о применении Турцией своих вооруженных сил на северо-западе Сирии.