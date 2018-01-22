В мире

Статую Свободы вновь открыли для туристов после остановки работы правительства США

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Власти американского штата Нью-Йорк решили в понедельник 22 января вновь открыть Статую Свободы для туристических посещений, несмотря на приостановку финансирования правительства, сообщaет The New York Times.

По данным издания, работа достопримечательности будет оплачиваться из средств туристического бюджета штата и обойдется Нью-Йорку в $65 тыс. в день.

В миреФедеральные ведомства США вынужденно приостановили работуФедеральные ведомства США вынужденно приостановили работуЧитать подробнее

Ранее губернатор штата Эндрю Куомо заявил, что Нью-Йорк будет оплачивать эксплуатационные затраты Статуи Свободы до тех пор, пока конгрессмены не придут к соглашению по финансированию и не восстановят работу правительства.

"С нашей точки зрения, это хороший вклад, потому что доход, который мы получаем от туристов, в несколько раз превышает сумму, необходимую для содержания Статуи Свободы", - отметил он.

В понедельник 22 января американские законодатели вновь предпримут попытку разрешить разногласия по бюджетным вопросам. Ожидается, что сенаторы проведут процедурное голосование по законопроекту о продлении финансирования правительства до 8 февраля. Аналогичная попытка проголосовать по законопроекту провалилась накануне.

Палата представителей Конгресса США уже одобрила законопроект о временном продлении финансирования работы правительства страны до середины февраля, однако членам Сената не удалось согласовать этот вопрос. Демократы, без поддержки которых в верхней палате невозможно набрать необходимые для принятия проекта 60 голосов, выступают против предлагаемого республиканцами исключения из бюджета программы по поддержке детей нелегальных иммигрантов.

Кроме того, республиканцы предлагают увеличить объем средств, выделяемых на оборону, тогда как демократы требуют расширить невоенные статьи бюджета. Партии также расходятся во взглядах на финансирование социального страхования.

Теги: США, Нью-Йорк, Статуя Свободы
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Иракские курды предложили Африну свою помощь в борьбе с ТурциейИракские курды предложили Африну свою помощь в борьбе с Турцией
В выходные "Сирийская свободная армия" и турецкие военные начали операцию против курдского ополченияПодробнее
Лондон заявил о необходимости укреплять оборону перед лицом "российской угрозы"Лондон заявил о необходимости укреплять оборону перед лицом "российской угрозы"
В Великобритании считают, что Россия своими действиями в Сирии демонстрирует опасный военный потенциалПодробнее
Курды заявили о жертвах среди мирных жителей после ударов Турции по сирийскому АфринуКурды заявили о жертвах среди мирных жителей после ударов Турции по сирийскому Африну
Глава МИД Турции опровергает эти сообщенияПодробнее
МИД Украины проверит информацию о погибших в Кабуле семи гражданах страныМИД Украины проверит информацию о погибших в Кабуле семи гражданах страны
Киев продолжает работу с властями АфганистанаПодробнее
В Совбезе ООН в понедельник обсудят ситуацию в Сирии в связи с операцией АнкарыВ Совбезе ООН в понедельник обсудят ситуацию в Сирии в связи с операцией Анкары
Глава МИД Турции предостерегает страны от "перехода на сторону террористов"Подробнее
СМИ сообщили о гибели девяти украинцев в результате нападения на отель в КабулеСМИ сообщили о гибели девяти украинцев в результате нападения на отель в Кабуле
По последним данным, среди погибших иностранцев - граждане Германии, Греции и КазахстанаПодробнее
Более 40 человек погибли при захвате террористами отеля в КабулеБолее 40 человек погибли при захвате террористами отеля в Кабуле
При нападении на гостиницу также получили ранения около 150 человек, сообщили местные СМИПодробнее
Турция приступила к наземной операции в сирийском АфринеТурция приступила к наземной операции в сирийском Африне
Наступление ведется на позиции курдов в этом районе, к операции привлечены танкиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
19 января
Лучшие фото недели
Фотохроника 19 января9 фото
19 января
Фотохроника 19 января
Празднование Крещения11 фото
19 января
Празднование Крещения
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСуд решил ликвидировать обеспечивающий работу штаба Навального фондВ РоссииСобчак собрала необходимое число подписей для регистрации на выборахЭкономикаБолее 80% мирового богатства оказалось сосредоточено в руках 1% населенияВ миреИракские курды предложили Африну свою помощь в борьбе с ТурциейВ миреЛондон заявил о необходимости укреплять оборону перед лицом "российской угрозы"В РоссииСМИ сообщили о смягчении "закона Яровой"

Медведев утвердил Стратегию безопасности дорожного движения до 2024 г.

Утвержден новый председатель ПАСЕ

Джокович уступил корейцу Хену в четвертом круге Australian Open

Шестикратный победитель турнира проиграл 58-й ракетке мира в трех сетах Подробнее

Норвегия заявила о продолжении экологически рациональной добычи нефти и газа в Арктике

Правкомиссия одобрила закон о содержании региональных дорог за счет штрафов

Коммерческого директора из Подмосковья будут судить за покупку билетов в Турцию членам ИГ

Возвращение беженцев рохинджа в Мьянму отложено на неопределенный срок

На восстановление движения на синей ветке московского метро ушло более часа

Детскую команду по мотокроссу из Магнитогорска вез на стадион пьяный водитель

Представитель леворадикалов сообщил о задержании участников акции у здания ЦИК

Золотое кольцо России собрались расширить

В Ираке назначена дата парламентских выборов

Футболисты "Спартака" проиграли "Астане" в контрольном матче

РФ впервые вышла на второе место в мире по экспорту зерна

РФ впервые вышла на второе место в мире по экспорту зернаЛидером в мировой торговле зерном по-прежнему остаются США Подробнее

Cбой движения поездов в московском метро произошел из-за проблем с кабелем связи

В Турции задержаны 24 человека по подозрению в пропаганде в пользу курдов

Порошенко пообещал не медлить с подписанием закона о Донбассе

Комитет Госдумы выступил против приравнивания совместного проживания к браку

Сенатор внес в нижнюю палату парламента законопроект, который предлагает считать совместное проживание в течение пяти лет "фактическим браком" Подробнее

Песков объяснил свои слова о встречах Путина и Порошенко

Песков объяснил свои слова о встречах Путина и ПорошенкоПресс-секретарь российского лидера заявил, что его высказывание о непубличных контактах президента неправильно трактовали Подробнее

Горнолыжники снова заблокированы в Швейцарии из-за угрозы схода лавин

Боевики похитили женщину с ребенком из машины ООН в Кабуле

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru