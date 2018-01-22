Статую Свободы вновь открыли для туристов после остановки работы правительства США

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Власти американского штата Нью-Йорк решили в понедельник 22 января вновь открыть Статую Свободы для туристических посещений, несмотря на приостановку финансирования правительства, сообщaет The New York Times.

По данным издания, работа достопримечательности будет оплачиваться из средств туристического бюджета штата и обойдется Нью-Йорку в $65 тыс. в день.

Ранее губернатор штата Эндрю Куомо заявил, что Нью-Йорк будет оплачивать эксплуатационные затраты Статуи Свободы до тех пор, пока конгрессмены не придут к соглашению по финансированию и не восстановят работу правительства.

"С нашей точки зрения, это хороший вклад, потому что доход, который мы получаем от туристов, в несколько раз превышает сумму, необходимую для содержания Статуи Свободы", - отметил он.

В понедельник 22 января американские законодатели вновь предпримут попытку разрешить разногласия по бюджетным вопросам. Ожидается, что сенаторы проведут процедурное голосование по законопроекту о продлении финансирования правительства до 8 февраля. Аналогичная попытка проголосовать по законопроекту провалилась накануне.

Палата представителей Конгресса США уже одобрила законопроект о временном продлении финансирования работы правительства страны до середины февраля, однако членам Сената не удалось согласовать этот вопрос. Демократы, без поддержки которых в верхней палате невозможно набрать необходимые для принятия проекта 60 голосов, выступают против предлагаемого республиканцами исключения из бюджета программы по поддержке детей нелегальных иммигрантов.

Кроме того, республиканцы предлагают увеличить объем средств, выделяемых на оборону, тогда как демократы требуют расширить невоенные статьи бюджета. Партии также расходятся во взглядах на финансирование социального страхования.