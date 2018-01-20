Трамп упрекнул демократов в чрезмерной заботе о нелегальных мигрантах

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в субботу обвинил Демократическую партию в том, что вопросы защиты нелегальных мигрантов волнуют ее больше, чем безопасность страны.

"Демократы гораздо больше обеспокоены нелегальными мигрантами, чем нашими великими военными и безопасностью на опасной южной границе. Они могли бы легко пойти на соглашение, но вместо этого решили поиграть в приостановку работы", - написал он на своей странице в твиттере.

Democrats are far more concerned with Illegal Immigrants than they are with our great Military or Safety at our dangerous Southern Border. They could have easily made a deal but decided to play Shutdown politics instead. #WeNeedMoreRepublicansIn18 in order to power through mess! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 января 2018 г.

Ранее сообщалось, что федеральное правительство США в субботу временно прекратило свою работу после того, как Сенат США не поддержал законопроект о продлении финансирования работы правительства.

Камнем преткновения стал вопрос о статусе нелегальных мигрантов и их детей. Демократы настаивали на защите от депортации детей, прибывших в США несовершеннолетними, а республиканцы отказались обсуждать этот вопрос до принятия законопроекта о продлении финансирования работы правительства.