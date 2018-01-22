Экс-глава Каталонии прилетел в Данию в условиях угрозы ареста

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон в понедельник прибыл из Брюсселя в Копенгаген, несмотря на то, что правительство Испании может добиться его ареста за пределами бельгийской столицы, сообщает газета El Pais.

Издание опубликовало фотографию Пучдемона в брюссельском аэропорту, отметив, что экс-глава Каталонии вылетел рейсом в 8:00 по местному времени (10:00 по московскому). Датское телевидение в свою очередь подтвердило, что он прибыл в Копенгаген.

Ожидается, что позже в понедельник в Копенгагенском университете Пучдемон примет участие в дебатах, посвященных Каталонии.

Правительство Испании заявляло ранее, что намеренно добиться ордера на арест Пучдемона, если он окажется на территории Дании.

1 октября 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим основному закону страны.

В октябре правительство Испании применило 155-ю статью испанской Конституции, которой предусмотрен ряд ограничений автономии Каталонии вплоть до досрочных региональных выборов. Вскоре после этого Пучдемон уехал в Бельгию.

Досрочные выборы в парламент Каталонии прошли 21 декабря, на них большинство мест в парламенте получили партии, выступающие за независимость региона от Испании.

Испанское правосудие преследует Пучдемона и четверых его соратников по обвинению в мятеже, неподчинении властям и растрате государственных средств. По законам Испании им грозит до 30 лет тюрьмы.