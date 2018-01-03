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Экономика Референдум в Каталонии

Кризис в Каталонии обошелся Испании в 1 млрд евро

Испанский министр отметил, что регион из локомотива экономики страны превратился в обузу

Кризис в Каталонии обошелся Испании в 1 млрд евро
Каталонский и испанский флаг на балконах Барселоны
Фото: Reuters

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Политический кризис, возникший в связи с проведением референдума о независимости Каталонии, обошелся Испании в 1 млрд евро, заявил министр экономики страны Луис де Гиндос в интервью местному радио.

По его словам, убытки обусловлены замедлением экономики региона, возникшим после проведения несанкционированного центральными властями референдума 1 октября 2017 года.

В декабре, накануне проведения в Каталонии региональных выборов, власти в Мадриде предупреждали о том экономическом ущербе, который может нанести стране кампания по отделению региона. Однако обнародованные в понедельник министром цифры превосходят даже самые пессимистические оценки, отмечает BBC.

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По словам Гиндоса, в четвертом квартале рост экономики Каталонии замедлился до 0,4% с 0,9%.

"Ранее экономический рост в Каталонии был выше, чем в Испании в целом. Она была одним из локомотивов испанской экономики, - сказал он в радиоинтервью. - Однако в четвертом квартале, она превратилась в обузу".

В результате возникшей политической неопределенности более 3 тыс. компаний уже вывели свои представительства за пределы Каталонии.

Вместо того чтобы разрешить кризис, декабрьские выборы продемонстрировали примерное равенство сил сторонников и противников независимости региона, что лишь дает почву для дальнейшей конфронтации. Сепаратисты получили 70 из 135 парламентских мест, что позволяет им сформировать новую администрацию, однако крупнейшая юнионистская фракция "Граждане" (Ciudadanos), набравшая 25% голосов (или 36 мандатов), указывает на несправедливости электорального законодательства, дающего возможность сепаратистам, получающим парламентские голоса в малонаселенных пунктах, вырваться вперед.

Смещенный со своего поста лидер Каталонии Карлес Пучдемон, находящийся в добровольном изгнании в Брюсселе, возглавляет одну из партий, выступающих за отделение региона. Содержащийся в мадридской тюрьме его бывший заместитель Ориол Жункерас возглавляет другую.

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Теги: Испания, Каталония
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