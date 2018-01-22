Горнолыжники снова заблокированы в Швейцарии из-за угрозы схода лавин

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Сильные снегопады привели к повышению угрозы схода лавин в Швейцарских Альпах наивысшего пятого уровня, перекрыто железнодорожное и автосообщение с курортами Церматт и Андерматт, проблемы возникли также в Давосе, где во вторник открывается Всемирный экономический форум, сообщает портал Swissinfo.ch .

Уровень лавинной опасности поднят на всей территории северной части Швейцарских Альп. Угрозу схода лавин вызвали непрекращающийся снег и ветер, дующий со скоростью 130 км/ч в высокогорных районах.

Порядка 9 тыс. туристов не могут с субботы выбраться из Церматта из-за закрытия автомобильной и железной дорог, ведущих к курорту. Администрация рекомендует гостям пока не приезжать на курорт и выбирать для размещения отели в более крупных городах и населенных пунктах.

Сообщение с курортом возможно только на вертолете, им же эвакуируют тех, кто хочет срочно попасть на "большую землю". Стоимость полета - $72 на человека. Но из-за сильного ветра и большого числа желающих покинуть курорт к вертолетной площадке образовалась огромная очередь.

Небольшой и менее известный курорт Андерматт в Центральной Швейцарии также отрезан от мира с воскресенья.

Непогода затронула и город-курорт Давос, где во вторник открывается престижный Всемирный экономический форум с участием представителей правительств и экспертов из многих стран. Из-за сильных снегопадов местные власти попросили эвакуироваться жителей 30 домов, оказавшихся в зонах повышенной лавиноопасности.

Нынешняя зима оказалась аномально снежной для альпийских курортов. Из-за сильных снегопадов в начале января в Церматте, итальянской Червинии и на некоторых других лыжных станция возникали проблемы с железнодорожным и автосообщением. Туристам приходилось ждать выезда с курортов по несколько дней. В Российском союзе туриндустрии отмечали, что снегопады не повлияли на планы российских горнолыжников - они не отказывались от туров на курорты.