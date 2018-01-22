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Возвращение беженцев рохинджа в Мьянму отложено на неопределенный срок

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Начало процесса возвращения беженцев из числа народности рохинджа из Бангладеш в Мьянму, назначенное на этот вторник, было перенесено на неопределенный срок. Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на власти Бангладеш.

По данным уполномоченного Бангладеш по делам беженцев Абула Калама, план возвращения рохиджа на родину столкнулся с многочисленными трудностями.

"Основная (проблема - ИФ) состоит в том, что этот процесс должен быть добровольным", - приводит агентство слова Калама.

Он отметил, что власти Бангладеш еще не разработали окончательный вариант пакета документов, который будет необходим беженцам, желающим вернуться на родину.

Кроме того, в Бангладеш еще не завершилось строительство транзитных лагерей для беженцев, добавил А.Калам.

Ранее сообщалось, что Мьянма согласилась принимать по 1,5 тыс. рохинджа в неделю. Процесс возвращения беженцев должен был начаться во вторник 23 января. При этом Бангладеш планировал репатриировать всех рохинджа на родину в течение двух лет.

В период с августа 2017 года в Бангладеш из Мьянмы, опасаясь преследования властей, бежали порядка 650 тыс. рохинджа.

Согласно предыдущему соглашению между странами, за двухлетний период в Мьянму должны были вернуться 156 тыс. человек.

Конфликт в Мьянме

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Ситуация в Мьянме обострилась 25 августа, когда представители группировки &quot;Армия спасения Аракан рохинджа&quot; напали на полицейские посты и армейские базы, отреагировав таким образом на преследования представителей этнической группы рохинджа, проживающей в штате Ракхайн на западе страны. В ответ власти арестовали сотни представителей рохинджа, а также заявили об убийстве примерно 400 боевиков.Не менее 18 тысяч рохинджа за это же время бежали в соседнюю Бангладеш, либо находятся на границе с ней. Гуманитарные организации утверждают, что только за 2 сентября границу пересекли 70 тысяч человек.Беженцы заполонили поля в окрестностях приграничного города, укрываясь в самодельных хижинахДесятки бежавших мусульман-рохинджа тонут во время попыток перебраться в Бангладеш через рекиБеженцы, которые добрались до Бангладеш, рассказывают о массовых убийствах, уничтожении и поджогах деревень, пытках и изнасилованиях, совершаемых солдатами в их родных краяхЭтнический конфликт в Мьянме привел к полномасштабному гуманитарному кризису в Бангладеш и вызвал озабоченность мировой общественности
Ситуация в Мьянме обострилась 25 августа, когда представители группировки &quot;Армия спасения Аракан рохинджа&quot; напали на полицейские посты и армейские базы, отреагировав таким образом на преследования представителей этнической группы рохинджа, проживающей в штате Ракхайн на западе страны. В ответ власти арестовали сотни представителей рохинджа, а также заявили об убийстве примерно 400 боевиков.
Теги: Бангладеш, Мьянма, рохинджа
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