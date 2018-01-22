Члены правительства США отложили вылет на форум в Давос из-за ситуации с бюджетом

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Члены правительства США отложили вылет на Всемирный экономический форум в Давос из-за того, что Сенат не смог вовремя согласовать законопроект о продлении финансирования федерального правительства, сообщает агентство Associated Press.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что считает маловероятным то, что президент страны Дональд Трамп поедет в Давос, если работа федерального правительства США не восстановится.

"Я не знаю, вероятно ли это... Наш приоритет - обеспечить возобновление работы правительства", - сказала она.

Возглавляет делегацию правительства и советников министр финансов США Стивен Мнучин. Он должен был отправиться в Давос в понедельник, а президент США Дональд Трамп - позднее на этой неделе.

В конце прошлой недели сенаторы США не смогли согласовать законопроект о продлении финансирования деятельности федерального правительства США, что привело к остановке его работы 20 января в 8:00 по московскому времени.

Ожидается, что Сенат США проголосует по новому законопроекту, который продлит финансирование деятельности федерального правительства США до 8 февраля, позднее в понедельник.

Давосский форум 2018 года пройдет с 23 по 26 января.