Кид Рок пожертвовал $122 тыс. в организацию по регистрации избирателей

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Рок-музыкант Кид Рок пожертвовал около $122 тыс., вырученных от продажи товаров кампании "Кид Рок в Сенат США", в организацию, помогающую избирателям регистрироваться для голосования на выборах, сообщает в понедельник The Detroit News.

Представитель Рока, Джей Джонс, сообщил, что вырученные от кампании "Кид Рок в Сенат США " средства в декабре были направлены в организацию CRNC Action, которая осуществляет регистрацию избирателей.

"Все деньги, полученные от продажи товаров, направлены непосредственно в CRNC Action. Всего около $100 тысяч, - заявил Джонс изданию.

Президент CRNC Action Тед Дули подтвердил, что в начале декабря было сделано крупное пожертвование в размере около $122 тыс.

В июле 2017 года 46-летний Кид Рок (настоящее имя - Роберт Джеймс Ричи) объявил, что думает об участии в борьбе за пост сенатора. Это вызвало большой интерес у американских СМИ, а ряд экспертов отметили, что планы рок-исполнителя, возможно, не такие уж невыполнимые.

На сентябрьском концерте Рок назвался "следующим сенатором" Мичигана. Однако в октябре он подтвердил, что не участвует в предвыборной гонке.

"Нет, я не баллотируюсь в сенат. Вы издеваетесь надо мной?" - заявил Рок ведущему Говарду Стерну во время радиоэфира в октябре.

Кид Рок - известный сторонник республиканцев и президента США Дональда Трампа.