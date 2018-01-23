После мощного землетрясения у Аляски на море зафиксированы десятиметровые волны

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Мощное землетрясение, зафиксированное во вторник вблизи южного побережья Аляски, вызвало сильное волнение на море, говорится в сообщении на сайте национального центра США, собирающего информацию с океанографических буев.
Так, в районе землетрясения были отмечены волны высотой около 10 метров.
Ранее американский Центр предупреждения о цунами распространил сообщение о возможности возникновения цунами, которое угрожает западным побережьям США и Канады.
Сообщалось, что первые волны могут достичь острова Кадьяк в 01:45 местного времени (13:45 по московскому). Также не исключается, что уже через четыре часа "большая волна" может прийти и на Гавайские острова.