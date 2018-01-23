Власти призвали жителей Аляски эвакуироваться из-за угрозы цунами

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Национальная метеорологическая служба США распространила для жителей Аляски срочное предупреждение, в котором рекомендовала переместиться дальше от побережья в связи с угрозой цунами, объявленной после мощного землетрясения у южного побережья штата.

"Срочное предупреждение. На побережье объявлена угроза цунами. Переместитесь на возвышенности и двигайтесь вглубь континента", - говорится в сообщении, которое разослали на мобильные телефоны жителей штата.

С таким же предупреждением выступили местные правоохранительные органы. Эвакуироваться граждан также призвали власти острова Кадьяк, расположенного у южного побережья Аляски.

Ранее американский Центр предупреждения цунами распространил сообщение о возможном образовании волн, которое было передано на западное побережье США и Канады.

Также сообщалось, что землетрясение вызвало сильное волнение на море: близ эпицентра толчков были отмечены волны высотой около 10 м.

В то же время в центре предупреждения цунами Сахалинского управления гидрометслужбы сообщили, что Международный Тихоокеанский центр предупреждения цунами (Гонолулу) "только что выпустил итоговый бюллетень с сообщением об отмене угрозы цунами для всего Тихоокеанского региона".

Землетрясение магнитудой 7,9 произошло у берегов Аляски (США) во вторник в 20:32 по сахалинскому времени (12:32 по Москве), эпицентр находился в заливе Аляска.