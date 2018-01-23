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Эрдоган и Путин обсудили развитие событий в Сирии

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Президенты Турции и РФ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщает во вторник турецкое агентство "Анадолу".

По его информации, в частности, лидеры обеих стран обменялись мнениями по турецкой операции "Оливковая ветвь" на севере Сирии.

Позднее пресс-служба Кремля подтвердила факт разговора. "Главы государств обменялись мнениями по ситуации в Сирии, в том числе на северо-западе страны в районе Африна в связи с проведением там вооруженными силами Турции военной операции. С обеих сторон акцентирована важность продолжения активной совместной работы по разрешению кризиса, которая должна основываться на принципах сохранения территориальной целостности и уважения суверенитета Сирии", - говорится в сообщении.

Главы двух государств затронули также подготовку к намеченному на конец января Конгрессу нацдиалога.

"Обсуждена выходящая на финишную прямую подготовка к предстоящему в Сочи Конгрессу сирийского национального диалога. Выражена надежда, что Конгресс будет носить представительный характер и послужит поиску долгосрочного политического урегулирования в Сирии в соответствии с положениями резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, а также договоренностями, достигнутыми в рамках астанинского процесса", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в ходе разговора "с удовлетворением констатирована положительная динамика развития российско-турецких отношений в самых различных сферах".

Операция против курдских военных формирований в районе города Африн началась в минувшие выходные. По последней информации, трое турецких военных погибли в ходе ее выполнения.

Теги: Россия, Турция, Владимир Путин, Реджеп Эрдоган
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