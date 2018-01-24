Нападение на полицейских в Бельгии совершил психически больной беженец

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Раненный накануне вечером при нападении на полицейских на вокзале фламандского города Гент человек страдает психическим отклонением и не является радикализированным экстремистом, сообщают бельгийские СМИ со ссылкой на данные прокуратуры.

"Нельзя связывать это с террористическими мотивами", - заявил со своей стороны журналистам в среду глава МВД Бельгии Ян Ямбон.

"Он признан беженцем, является афганцем по национальности и не известен как радикализированный. Расследование продолжается", - сказал министр.

По его словам, это происшествие не связано с понижением в стране 22 января уровня террористической угрозы с третьей до второй отметки по четырехбалльной шкале.

Как сообщалось, во вторник вечером полицейские открыли огонь по угрожавшему им ножом человеку на вокзале Гента. Нападавший был серьезно ранен, доставлен в госпиталь и прооперирован. В настоящее время, по данным официального представителя прокуратуры, угрозы для его жизни нет.

По сообщению телеканал RTBF, нападавший появился в холле гентского вокзала, издавая крики. До этого он уже успел своими криками встревожить людей в привокзальном квартале. У него был небольшой нож. На вокзале он двинулся в сторону полицейских, которые приказали ему отдать оружие, но он не подчинился. Тогда раздались выстрелы.

По данному инциденту ведутся два расследования: одно касается происшествия как такового, другое - действий полицейских в этой ситуации. В ходе расследования были допрошены два человека, сопровождавшие нападавшего, отмечает RTBF.