Постояльцев отеля в итальянских Альпах эвакуировали из-за схода лавины

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Из отеля в регионе Трентино - Альто-Адидже в Италии эвакуировал 80 туристов, которые оказались заблокированы из-за схода лавины, сообщается на местном ресурсе Italia Post.

В провинции Больцано одна из лавин разрушила дом и перекрыла пути подъезда к отелю Langtauferer Hof, в котором находились 80 туристов. Их эвакуировали два армейских вертолета и карабинеры.

Всего спасатели вывезли 150 туристов и жителей региона. Они были размещены в специальном центре и обеспечены горячими едой и питьем, а также ночлегом до того, как ситуация нормализуется.

В ближайшее время, по прогнозам синоптиков, уровень лавинной опасности будет понижен с пятого на четвертый.