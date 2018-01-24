Главные новости
В РоссииМинздрав РФ вывел четыре обязательных критерия здорового образа жизниКультураУмерла Урсула Ле ГуинСпортСборная России по футболу узнала своих соперников по Лиге наций УЕФА
В мире

Экс-президент Румынии обжаловал решение суда о лишении его гражданства Молдавии

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Бывший президент Румынии Траян Бэсеску обжаловал в Апелляционной палате молдавской столицы решение суда сектора Ботаника Кишинева, который оставил в силе указ президента Игоря Додона о лишении его гражданства Молдавии.

Как сообщил в среду адвокат бывшего президента Андрей Бивол, Бэсеску представил в Апелляционную палату "неопровержимые доказательства и аргументы, демонстрирующие незаконность оспариваемого указа".

В миреДодон увидел повод объявить персоной нон-грата экс-президента Румынии вместо РогозинаЧитать подробнее

"Траян Бэсеску не комментирует решение суда. Ознакомился с ним и решил обжаловать решение в апелляционном порядке. Мы уверены, что указ должен быть аннулирован, так как Бэсеску получил гражданство Молдавии на законных основаниях", - сказал Бивол.

Как сообщалось, полтора года назад Бэсеску получил гражданство Молдавии, чтобы иметь возможность заниматься в республике политической деятельностью. В начале прошлого года победивший на президентских выборах Додон подписал указ об отзыве гражданства, так как, по его мнению, оно было предоставлено с нарушениями. Адвокаты бывшего румынского президента оспорили это решение в суде. Судебные тяжбы продолжались почти год.

В понедельник суд Кишинева оставил в силе указ главы государства о лишении Бэсеску гражданства Молдавии. Решение суда не касается его супруги Марии Бэсеску. Додон, который подписал указ в начале 2017 года, заявил недавно, что Бэсеску получил гражданство с нарушением законодательства, а его супруга - нет.

В апреле 2017 года Бэсеску был избран почетным председателем Партии национального единства, которая была создана в Кишиневе с целью объединения Молдавии с Румынией. В настоящее время ТБэсеску часто приезжает в Молдавию, ездит по республике, разъясняя на встречах с гражданами преимущества объединения двух стран.

На прошлой неделе оппозиционная в Молдавии, пропрезидентская Партия социалистов потребовала объявить бывшего президента Румынии персона нон грата. Эту инициативу поддерживает Додон, но решения по этому поводу принимает только правительство.

Теги: Румыния, Молдавия, Траян Бэсеску
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Почти 30 человек стали жертвами взрывов в ливийском БенгазиПочти 30 человек стали жертвами взрывов в ливийском Бенгази
Пока никто не взял на себя ответственность за случившеесяПодробнее
Постпред США при ООН обвинила Россию в сокрытии причастности Асада к химатакамПостпред США при ООН обвинила Россию в сокрытии причастности Асада к химатакам
Россия предложит мировому сообществу создать независимый орган для расследования химических атак в СирииПодробнее
Россия предложит в ООН создать новый орган для расследования химатак в СирииРоссия предложит в ООН создать новый орган для расследования химатак в Сирии
Проект резолюции для Совета Безопасности предполагает расследование на основе "безупречных и неопровержимых данных"Подробнее
Власти призвали жителей Аляски эвакуироваться из-за угрозы цунамиВласти призвали жителей Аляски эвакуироваться из-за угрозы цунами
После мощного землетрясения у южного побережья Аляски на море возникли десятиметровые волныПодробнее
На Филиппинах произошло извержение вулкана МайонНа Филиппинах произошло извержение вулкана Майон
Фонтаны лавы поднялись на 700 метров в высоту, а окрестные города накрыл густой пеплопадПодробнее
Сенат США проголосовал за возобновление работы правительстваСенат США проголосовал за возобновление работы правительства
Федеральные учреждения смогут получать финансирование до 8 февраля; до тех пор демократы и республиканцы должны прийти к соглашению по иммиграционному законодательствуПодробнее
В боях у Африна погибло не менее 45 человек с обеих сторонВ боях у Африна погибло не менее 45 человек с обеих сторон
Данных о потерях турецкой армии до сих пор нетПодробнее
Сенат США договорился о временном восстановлении работы правительстваСенат США договорился о временном восстановлении работы правительства
Демократы и республиканцы согласились принять закон о финансировании правительства и отдельно обсудить спорный вопрос по мигрантамПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 23 января5 фото
23 января
Фотохроника 23 января
Как мир реагировал на слова Трампа7 фото
23 января
Как мир реагировал на слова Трампа
Лучшие фото недели10 фото
19 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМинздрав РФ вывел четыре обязательных критерия здорового образа жизниКультураУмерла Урсула Ле ГуинСпортСборная России по футболу узнала своих соперников по Лиге наций УЕФАМосква"Китайский участок" Большой кольцевой линии метро в Москве построят в 2020 годуЭкономикаЕврокомиссия оштрафовала Qualcomm на 1 млрд евроМоскваСтроительство комплекса "Башня Федерация" в "Москва-Сити" обошлось в $1,2 млрд

Сборная России по футболу узнала своих соперников по Лиге наций УЕФА

Сборная России по футболу узнала своих соперников по Лиге наций УЕФАИми стали национальные команды Швеции и Турции Подробнее

Банк "Югра" подал жалобу на законность решения ЦБ об отзыве у него лицензии

В ЛНР опровергли слухи о мобилизации населения

Эстония присоединится к Европейскому центру ядерных исследований

Глава ЦИК поздравила лидера "Монархической партии" с признанием его "империи" Гамбией

Еврокомиссия оштрафовала Qualcomm на 1 млрд евро

Еврокомиссия оштрафовала Qualcomm на 1 млрд евроКомпанию обвинили в выплате миллиардов долларов основному клиенту - Applе Подробнее

Минздрав РФ вывел четыре обязательных критерия здорового образа жизни

Минздрав РФ вывел четыре обязательных критерия здорового образа жизниОтказ от употребления алкоголя в них пока не входит Подробнее

Новак призвал не бояться роста добычи сланцевой нефти в США

Солдат-срочник погиб во время учений в Алтайском крае

Федерер вышел в полуфинал Australian Open

Экс-президент Румынии обжаловал решение суда о лишении его гражданства Молдавии

Глава "ЛУКОЙЛа" предсказал необходимость постепенного выхода из ОПЕК+

Центризбирком зарегистрировал доверенных лиц Грудинина, Жириновского и Титова

Глава Минфина США выразил оптимизм по поводу ослабления доллара

В ЦИК РФ выступили против школьных референдумов на избирательных участках

Референдум по объединению московских районов Марьино и Люблино не состоится

Думский комитет высказался против проверки знаний ПДД при замене водительских прав

Члены избиркомов перед выборами дважды обойдут все московские дома

На застрелившего подчиненного московского ресторатора завели дело

Около 60 тысяч человек эвакуировали на Филиппинах из-за проснувшегося вулкана

На аренах ЧМ-2018 разрешили продажу пива

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru