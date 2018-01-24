Брошенного младенца нашли в стоге сена в украинском селе

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Житель села в Нововодолажском районе Харьковской области Украины в среду рано утром обнаружил двухмесячную девочку, лежавшую в стоге сена под прицепом к его автомобилю, информирует пресс-служба прокуратуры Харьковской области. Супруга мужчины сообщила об этой находке в правоохранительные органы.

Брошенного ребенка поместили в больницу. Состояние девочки оценивается как стабильное.

"По предварительным данным, ребенка оставила собственная мать, 30-летняя местная жительница, которая несколько лет назад вместе с мужем переехала в село", - цитирует пресс-служба первого замруководителя местной прокуратуры Романа Травкина. Решается вопрос об объявлении матери девочки подозреваемой по факту оставления в опасности (ч. 1 ст. 135 УК Украины).

Сейчас в Харьковской области стоят морозы до минус 15 градусов.