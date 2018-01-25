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В Белоруссии отменили "тунеядский сбор"

В республике разработали концептуально иной подход, "направленный на стимулирование трудоспособных неработающих граждан"

В Белоруссии отменили "тунеядский сбор"
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет №1, которым предусмотрена отмена сбора с безработных, сообщает пресс-служба главы государства.

"В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов. При этом лица, ранее признававшиеся плательщиками этого сбора, освобождены от его уплаты", - отметили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что документ предусматривает "концептуально иной подход", направленный на стимулирование трудоспособных неработающих граждан к легальной занятости. Так, с 1 января 2019 года безработные будут производить оплату субсидируемых государством услуг по их полной стоимости. Конкретный перечень таких услуг поручено определить правительству.

Также для реализации декрета правительством будет принят ряд постановлений, которыми будут, в том числе, определены порядок отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике, перечень услуг, оказываемых данным гражданам по полной стоимости, порядок расчета платы за эти услуги и другие вопросы. Кроме того, продолжили в пресс-службе, предусматривается принятие мер, направленных на активизацию профилактической работы с трудоспособными неработающими гражданами, ведущими асоциальный образ жизни; деятельности налоговых органов по выявлению и налогообложению сокрытых доходов физических лиц.

Декрет вступает в силу после его официального опубликования.

Ранее в Белоруссии декретом "О предупреждении социального иждивенчества" была установлена обязанность граждан страны и постоянно проживающих в стране иностранных граждан, не участвовавших в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней (полгода - ИФ), по уплате сбора в размере 20 базовых величин.

Принятие данного декрета вызвало активный протест граждан, обвинивших власти страны в ущемлении своих прав. Так, в прошлых феврале и марте в ряде крупных городов Белоруссии прошли не санкционированные властями марши "нетунеядцев".

Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко
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