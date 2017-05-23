Спецдокладчик ООН по Белоруссии сообщил о резком ухудшении ситуации с правами человека

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в Белоруссии Миклош Харасти заявляет о резком ухудшении положения в области прав человека в республике.

"Анализ полученной за рассматриваемый период (с 1 апреля 2016 года по 31 марта 2017 года - ИФ) информации свидетельствует о том, что положение в области прав человека в Беларуси резко ухудшилось", - говорится в опубликованном в понедельник докладе Харасти.

Его доклад будет представлен на 35-ой сессии Совета по правам человека при ООН в июне 2017 года.

В своем докладе М.Харасти заявляет, что обеспокоен реакцией белорусских властей на протесты, вызванные так называемым тунеядским декретом (декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества" - ИФ). В частности, отмечает он, "реакцией на протесты стали задержания и лишение свободы (...) в отношении более 900 человек, включая лидеров оппозиции, правозащитников, журналистов и иностранных гостей".

"Такого уровня нарушения гражданских прав не было с момента подавления демонстраций в декабре 2010 года", - подчеркивает М.Харасти.

Также, спецдакладчик заявляет, что белорусские власти "возродили политику задержания (...) в качестве "превентивных мер" - практику, от которой, как ожидалось, власти отказались в 2015 году в преддверии президентских выборов".

"Недавние действия властей свидетельствуют об их отказе реформировать сложившуюся правовую систему притеснения, призванную ограничивать основные свободы. Процесс управления по-прежнему основан на воспрепятствовании инакомыслию и наказании за него, а также на бюрократических ограничениях, запугивании и жестоком обращении", - сказано в докладе М.Харасти.

В документе спецдокладчик также затрагивает темы дискриминации в Белоруссии женщин, сексуальных меньшинств, инвалидов и религиозных групп. Отдельно М.Харасти останавливается на проблематике смертной казни.

"В связи с этим необходимо и далее сохранять нынешний уровень контроля со стороны Организации Объединенных Наций за соблюдением в Беларуси прав человека, особенно с учетом реакции властей на недавние демонстрации", - подчеркивает М.Харасти.

При этом он заявляет о своей готовности сотрудничать с правительством Белоруссии и рекомендует "прекратить все текущие репрессивные процедуры": отменить декрет "О предупреждении социального иждивенчества"; отменить статью 193-1 Уголовного кодекса, ущемляющую свободу мирных собраний и свободу ассоциации; зарегистрировать организации гражданского общества и политические партии, которым ранее было отказано в официальной регистрации; ввести мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, предусматривающий последующую полную отмену смертной казни; положить конец практике дискриминации в отношении отдельных лиц и групп, которые оказываются в изоляции по причине их принадлежности к меньшинству; а также подготовить проект закона о борьбе с дискриминацией, охватывающий все признаки дискриминации.

Декретом "О предупреждении социального иждивенчества" установлена обязанность граждан Белоруссии, постоянно проживающих в стране иностранных граждан, лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней, по уплате сбора в размере 20 базовых величин (1 базовая величина составляет Br23, или $12 в эквиваленте).

Принятие данного декрета вызвало активный протест со стороны населения страны. Так, в феврале и марте в ряде крупных городов прошли несанкционированные властями марши "нетунеядцев".