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Саакашвили назначили ночной домашний арест

Есть обновление от 20:35

Лидер партии "Рух новых сил" обещал несмотря на это продолжать протестные акции

Саакашвили назначили ночной домашний арест
Михаил Саакашвили
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Экс-президенту Грузии, лидеру партии "Рух новых сил" Михаилу Саакашвили назначен ночной домашний арест с 22:00 до 7:00, такое решение принял Апелляционный суд Киев.

Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры Украины.

В свою очередь сам Саакашвили заявил, что он и его сторонники будут продолжать марши с целью отстранения от власти президента Украины Петра Порошенко. "Петр Алексеевич, не на того нарвались. Буду сражаться, пока ни один из барыг не будет отстранен от власти", - заявил экс-глава одесской администрации.

Он выразил уверенность, что власть не хочет, чтобы он передвигался по стране, появлялся в вечерних эфирах украинских телеканалов. Саакашвили отметил, что у него были планы ехать во Львов и в Винницу.

Конфликт Саакашвили с украинскими властями

Летом 2017 года президент Украины лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот был за пределами страны. Политику удалось вернуться на Украину.

Генеральный прокурор Юрий Луценко позже заявил, что Саакашвили получил от скрывающегося в РФ бизнесмена Сергея Курченко $500 тыс. на свою деятельность на Украине и продемонстрировал аудиозапись в подтверждение своих слов. Саакашвили в свою очередь сказал, что не знаком с Курченко. Его соратник Давид Сакварелидзе утверждает, что обнародованные записи - это монтаж, и что он намерен передать их на зарубежную экспертизу.

5 декабря 2017 года Саакашвили был задержан в Киеве, но сторонники заблокировали движение автомобиля и "освободили" его. Политик был объявлен в розыск.

Повторно Саакашвили задержали поздно вечером 8 декабря. После задержания он был доставлен в СИЗО СБУ в Киеве, где объявил голодовку.

11 декабря Печерский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Саакашвили на время проведения расследования, политик был отпущен из-под стражи.

Антиправительственные протесты в Киеве

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Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, Украина
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